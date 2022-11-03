Более 30 муфтиев России обсудили сохранение семейных ценностей на конференции в Дагестане

Заседания конференции были разделены на секции и прошли на базе шести дагестанских вузов. Слушателями стали около 1 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Международная богословская конференция с участием более 30 муфтиев регионов России, в том числе Луганской Народной Республики, а также Казахстана и Белоруссии прошла в четверг в Дагестане. Богословы обсудили вызовы современного мира в вопросах сохранения семейных ценностей.

"Мы сегодня так остро поднимаем вопрос о влиянии религии на создание полноценной семьи, потому что только здоровая во всех отношениях семья может стать национальным достоянием будущего. Для этого необходимо формировать совершенную семейную политику государства, базированную на религиозных ценностях", - обратился к участникам конференции муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев.

По словам вице-премьера Дагестана Рамазана Джафарова, "осознавая опасность ценностного кризиса, свойственного современности", необходимо объединить усилия на государственном, политическом, законодательном, общественном и личностном уровнях для принятия совместных мер и направить их на сохранение традиционных ценностей.

Заседания конференции были разделены на секции и прошли на базе шести дагестанских вузов. По словам модератора конференции, руководителя координационного центра дагестанского госуниверситета Магомеда Магомедова, слушателями заседаний стали около 1 тыс. человек, большинство из которых - студенты.