В Дербенте проходят съемки комедийного фильма

Съемки проходят в исторической части города, некоторые из горожан участвуют в роли массовки

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Съемки комедийного фильма "Короче, план такой" проходят в Дагестане. Съемки планируется завершить в январе 2023 года, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

В фильме снимаются известные российские актеры Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Михаил Кремер, Максим Костромыкин и другие.

"В Дербенте снимается фильм "Короче, план такой". Съемки планируется завершить в январе будущего года. Это восьмисерийная авантюрная комедия о так называемых "русских хакерах", которые успешно потрошили электронные кошельки сильных мира сего, пока не попались нашим доблестным спецслужбам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что съемки фильма проходят в исторической части города, где многочисленные горожане с интересом наблюдают за съемочным процессом, некоторые из них участвуют в роли массовки.

Как сообщил режиссер-постановщик фильма Марк Горобец, это не первый фильм, который он снимает в Дагестане.

"В прошлом году мы здесь сняли сериал "Стая". Ну, если в двух словах о фильме - это такая приключенческая история о команде хакеров, которые выполняют специальные задачи в разных точках мира. К сожалению, я не могу раскрыть сюжет фильма. Сегодня мы снимаем сцену из фильма, которая проходит в северном Иране, и старая часть Дербента максимально соответствует этим событиям своей красотой, фактурой, узкими улицами, поэтому мы специально и приехали в Дербент. Здесь мы планируем работать еще несколько дней, а в Дагестане - в течение месяца", - добавил он.