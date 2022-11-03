В Курганской области временно запретили использовать квадрокоптеры

Исключение составляют беспилотные воздушные судна, используемые федеральными и региональными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, а также предприятиями и организациями по договору с органами власти

ТАСС, 3 ноября. Власти Курганской области ввели временный запрет на запуск квадрокоптеров из-за действующего в регионе режима базовой готовности, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.

"С 4 ноября на территории Курганской области запрещается использование беспилотных воздушных судов (квадрокоптеров). Соответствующее решение принято оперативным штабом, его заседание под председательством губернатора Вадима Шумкова прошло 3 ноября. <...> Запрет установлен до снятия введенного 19 октября 2022 года указом президента РФ режима (уровня базовой готовности)", - говорится в сообщении.

Согласно принятому по решению оперштаба постановлению, исключение составляют беспилотные воздушные судна, используемые федеральными и региональными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, а также предприятиями и организациями по договору с органами власти.