3 ноября, 18:11

В Курганской области временно запретили использовать квадрокоптеры

Исключение составляют беспилотные воздушные судна, используемые федеральными и региональными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, а также предприятиями и организациями по договору с органами власти

ТАСС, 3 ноября. Власти Курганской области ввели временный запрет на запуск квадрокоптеров из-за действующего в регионе режима базовой готовности, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.

"С 4 ноября на территории Курганской области запрещается использование беспилотных воздушных судов (квадрокоптеров). Соответствующее решение принято оперативным штабом, его заседание под председательством губернатора Вадима Шумкова прошло 3 ноября. <...> Запрет установлен до снятия введенного 19 октября 2022 года указом президента РФ режима (уровня базовой готовности)", - говорится в сообщении.

Согласно принятому по решению оперштаба постановлению, исключение составляют беспилотные воздушные судна, используемые федеральными и региональными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, а также предприятиями и организациями по договору с органами власти. 

Теги:
РоссияКурганская область
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