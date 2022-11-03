МГУ создал филиалы в Грозном и Усть-Лабинске

Число филиалов вуза увеличено до 10

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова создал два новых филиала в Грозном и Усть-Лабинске, следует из проекта постановления правительства, опубликованного в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Университет создал новые филиалы на территории Чеченской Республики в г. Грозном и Краснодарского края г. Усть-Лабинске (приказы ректора МГУ от 7 октября 2022 г. №1176 и от 31 октября 2022 г. №1287)", - говорится в пояснительной записке к документу. Таким образом, число филиалов вуза увеличено до 10.

Проект постановления подготовлен Минобрнауки РФ и должен внести изменения в устав вуза. Это нужно для полноценного функционирования новых филиалов МГУ, сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие проекта постановления приведет к увеличению расходов федерального бюджета на 2023-2025 годы в объеме до 500,3 млн рублей ежегодно.

Основной задачей филиала МГУ в Грозном является привлечение наиболее перспективных выпускников местных школ, говорится в документе. Филиал создается совместно с правительством Чеченской Республики, предполагается обучение по следующим направлениям подготовки: "Прикладная математика и информатика", "Фармация", "Биотехнология", "Юриспруденция" и "Менеджмент".

Филиал вуза в Усть-Лабинске нацелен на создание социального лифта "для талантливой молодежи, помощь способным детям из регионов в получении образования, отвечающего высочайшим международным стандартам, и формирование будущей научно-технической элиты России".