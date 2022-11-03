3 ноября, 18:07

Пассажиров самолета Сочи - Уфа отправили резервным бортом

Самолет вылетел в 19:40

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Северный ветер" отправила резервным бортом пассажиров рейса Сочи - Уфа, который в четверг вернулся в аэропорт вылета из-за образования трещины на лобовом стекле. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

"Рейс по маршруту Сочи - Уфа, вернувшийся сегодня в аэропорт Сочи, вылетел в 19:40. Авиакомпанией был предоставлен резервный борт", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе аэропорта Сочи ТАСС сообщили, что командир воздушного судна авиакомпании "Северный ветер", выполнявшего рейс из Сочи в Уфу, принял решение после взлета вернуться на аэродром вылета по причине образования трещины на лобовом стекле. В 14:43 борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайБашкортостан
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