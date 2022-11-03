Семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Мера поддержки начнет действовать с 4 ноября

ТАСС, 3 ноября. Мобилизованные граждане, а также члены их семей с 4 ноября смогут бесплатно посещать Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области в четверг.

"Владимиро-Суздальский музей-заповедник расширил список льготных категорий посетителей. С завтрашнего дня правом бесплатного посещения всех объектов музея-заповедника могут воспользоваться участники спецоперации, призванные в ВС РФ по мобилизации, и их близкие родственники", - говорится в сообщении.

4 ноября состоится Всероссийская ежегодная акция "Ночь искусств", в этом году она посвящена теме "Наши традиции". Владимиро-Суздальский музей-заповедник предлагает мероприятия на четырех площадках - во Владимире, Суздале, Муромцево и Гусь-Хрустальном.

Посетителей Музейного комплекса "Кремль" в Суздале ждет интерактивная лекция с историком-реконструктором Олегом Калеткиным. В музейном центре "Палаты" пройдут творческие лаборатории, поэтическую лабораторию представит поэт, автор песен группы "Любэ" Александр Шаганов.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в городах Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево.