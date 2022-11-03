В Нижнем Новгороде открылась первая в России региональная лаборатория детского чтения

Лаборатории представляют собой интерактивные пространства, где в современных форматах дети знакомятся с историей русского языка, письменности, книгопечатания, русскими народными сказками и сказками народов России

ТАСС, 3 ноября. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли в четверг первую в России региональную лабораторию детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Нижегородская область - один из лидеров по созданию модельных библиотек. В рамках национального проекта "Культура" мы уже создали 23 такие библиотеки. Один из последних реализованных проектов - Центральная районная детская библиотека имени Горького на улице Минина. Недавно она открылась в статусе модельной библиотеки, а сегодня здесь начала работу первая региональная лаборатория детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай", - цитирует Никитина пресс-служба.

Проект лабораторий детского и подросткового чтения "#ЗнайЧитай" разработан Российской государственной детской библиотекой при поддержке Минкультуры России. Лаборатории представляют собой интерактивные пространства, где в современных форматах дети знакомятся с историей русского языка, письменности, книгопечатания, русскими народными сказками и сказками народов России.

"Мы думали, чем еще наполнить наши современные модельные библиотеки, чтобы у детей было больше поводов общаться с книгой. Так родилась идея, чтобы сотрудники рассказывали маленьким детям и школьникам о письменности, ее истории, сказках", - приводятся в сообщении слова министра культуры Ольги Любимовой.