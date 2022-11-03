В Северодонецке восстановят 151 многоквартирный дом к 15 ноября

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что дома рассчитаны на 18,5 тыс. жителей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Работы по восстановлению 151 многоквартирного дома в Северодонецке должны завершиться к 15 ноября. Об этом сообщил в четверг врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-1".

"То, что мы сейчас делаем по Северодонецку: мы восстанавливаем, по-моему, 151 многоквартирный дом, мы его должны закрыть где-то до 15 ноября. На 18,5 тыс. жителей рассчитан 151 многоквартирный дом", - сказал он.

В августе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план развития Северодонецка будет разработан по примеру Мариуполя.

Хуснуллин 29 июля представил президенту РФ Владимиру Путину мастер-план Мариуполя, предполагающий восстановление города в течение трех лет. Документ предполагает строительство и восстановление до конца года 90 социальных объектов, создание нового транспортно-пересадочного узла, включающего в себя железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии, а также развитие территории аэропорта. На предприятии "Азовсталь" возможно сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. В Мариуполе также планируется создать совершенно новый облик города с цветовыми и архитектурными решениями.