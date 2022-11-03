Инженеры РФ прибыли в Сирию для осмотра ГЭС, чтобы составить план восстановительных работ

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что российские специалисты продолжают работу по восстановлению объектов социальной инфраструктуры республики

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты прибыли в Сирию, чтобы осмотреть гидроэлектростанцию "Эт-Табка" перед подготовкой плана восстановительных работ. Об этом сообщил журналистам в четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Он отметил, что российские специалисты продолжают работу по восстановлению объектов социальной инфраструктуры республики.

"В рамках реализации программы ООН в Сирию прибыла группа российских инженеров, которые проведут комплексный осмотр гидроэлектростанции "Эт-Табка" на реке Евфрат с целью подготовки плана по проведению восстановительных работ", - сказал Егоров во время брифинга.

В ноябре 2020 года посол РФ в Дамаске Александр Ефимов на Международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц сообщал, что в планах РФ восстановление до 40 объектов энергетической инфраструктуры Сирии, развитие системы снабжения пресной водой крупных городов.