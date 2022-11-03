В Нижнем Новгороде откроется первый региональный центр консервации и реставрации книг

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, больше 3 млн редких книг в России требуют срочной реставрации, при этом около 800 тыс. из них находятся в Нижнем Новгороде

ТАСС, 3 ноября. Первый в России региональный центр консервации и реставрации книг откроется в декабре 2022 года на базе Нижегородской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона по итогам рабочей поездки министра культуры РФ Ольги Любимовой в Нижегородскую область.

"Благодаря поддержке Министерства культуры России было принято решение увеличить штатную численность реставраторов, провести в Ленинской библиотеке капитальный ремонт для размещения Центра консервации и реставрации. Сюда поступит замечательное оборудование. Центр станет одним из крупнейших в стране, он не только будет работать для нужд Нижегородской области, но и сможет делиться опытом, практиками с другими регионами", - цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, больше 3 млн редких книг в России требуют срочной реставрации, при этом около 800 тыс. из них находятся в Нижнем Новгороде, поэтому именно здесь было принято решение открыть первый подобный центр.

Центры консервации и реставрации книг создаются на основании соглашений с Российской государственной библиотекой (РГБ) и центральными библиотеками российских регионов. Координировать работу сети центров будет Федеральный центр консервации и реставрации, созданный на базе РГБ. В центрах будут работать реставрационная мастерская для переплетных работ, мастерская для книг и графики со своей лабораторией, помещение под дезинфекционные работы.

К 2030 году в России планируется открыть более 40 реставрационных центров.