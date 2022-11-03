Фанатов Гарри Поттера попросили не приносить носки на могилу эльфа Добби в Уэльсе

Как предупредили в National Trust, действия фанатов саги наносят вред природоохранной зоне, к которой относится указанный пляж

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Фанатов Гарри Поттера попросили перестать приносить носки и другие предметы на импровизированную могилу одного из персонажей романов и фильмов про мальчика волшебника - домашнего эльфа Добби. Об этом говорится в заявлении британского фонда National Trust, который управляет пляжем Фрешуотер Уэст в графстве Пембрукшир на юго-западе Уэльса.

Именно здесь для первой части фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти" была снята сцена гибели Добби от рук Беллатрисы Лейстрендж. Со временем оно стало местом паломничества поклонников произведения Джоан Роулинг. Ежегодно почтить память эльфа сюда приезжают около 75 тыс. человек. Многие из них приводят на могилу на пляже предмет гардероба, с которым ассоциируется этот персонаж - носки. Согласно сюжету, именно заполучив хитростью носок, эльф обрел свободу от своего хозяина Люциуса Малфоя. Позже, когда по сюжету книги он погиб, Гарри Поттер похоронил своего друга, снабдив могилку надписью: "Здесь покоится Добби, свободный эльф".

Как предупредили в National Trust, действия фанатов саги наносят вред природоохранной зоне, к которой относится указанный пляж. В мае фонд даже начал опрос, чтобы все желающие высказались, что делать со стихийно созданным мемориалом эльфа - оставить его или перенести в более отдаленное место. В итоге "захоронение" было решено не трогать, однако с тем условием, что посетители ограничатся фотографированием достопримечательности и воздержатся от того, чтобы оставлять там различные предметы. "Носки, безделушки и куски от крашенной гальки могут попасть в морскую среду и пищевую цепочку и создать угрозу для дикой природы", - предупредили в фонде.