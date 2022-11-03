Почти половина опрошенных жителей ФРГ - за сокращение экономического сотрудничества с КНР

Лишь каждый десятый хотел бы расширить взаимодействие с Китаем

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Практически каждый второй житель Германии выступает за сокращение экономических связей с Китаем. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

В опросе, проводившемся с 31 октября по 2 ноября, приняли участие 1 307 человек. По его данным, 49% респондентов заявили, что следует ограничить экономическое сотрудничество с Китаем. При этом около трети опрошенных (34%) выступают за то, чтобы оно оставалось на прежнем уровне. Лишь каждый десятый (10%) хотел бы расширить взаимодействие с КНР.

Кроме того, как выяснили социологи, 87% немцев считают, что федеральное правительство должно сделать так, чтобы Германия стала более экономически независимой. Только 22% полагают, что интересы немецкого бизнеса важнее, чем приверженность правам человека. Лишь 9% рассматривают Китай в качестве партнера, которому Германия может доверять.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц 4 ноября совершит визит в Китай, где, как ожидается, проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Это будет первая личная встреча Шольца с китайским лидером после его вступления в должность канцлера. В поездке, по словам Хебештрайта, главу правительства Германии будет сопровождать экономическая делегация. Переговоры будут охватывать весь спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки дня, такие как совместные усилия в борьбе с изменением климата, ситуация на Украине и напряженность в регионе Восточной Азии.