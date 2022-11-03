Из севастопольского дельфинария, откуда в море выпустили дельфинов, изъяли морских котиков

По словам губернатора Михаила Развожаева, их в специально оборудованных машинах перевезут на базу коктебельского дельфинария

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Морские котики из севастопольского дельфинария, откуда в среду в Черное море были выпущены четыре дельфина, изъяты. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Поздно вечером завершилась операция по изъятию северных морских котиков у господина [Владимира] Калниболотского (владелец дельфинария - прим. ТАСС), который накануне выпустил в море четырех дельфинов. В дельфинарии было семь северных морских котиков. Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу коктебельского дельфинария", - написал Развожаев.

Он добавил, что после переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. "Это было обязательным условием передачи котиков", - добавил губернатор.

В среду вечером на пляже Севастополя в море были выпущены дельфины из местного дельфинария. По данным губернатора, это четыре дельфина, более 10 лет содержавшиеся в неволе. Управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента.

Владелец дельфинария объяснил свой поступок тем, что ему сложно содержать животных из-за сокращения потока посетителей. Начавшаяся в четверг утром спасательная операция не принесла результатов, подманить дельфинов не удалось. В пятницу поиски будут продолжены. По словам руководителя ветеринарной службы "Москвариума" и волонтера Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Ирины Суворовой, у дельфинов, выпущенных на волю в Севастополе, практически нет шансов на выживание, если не принять срочные меры. В пресс-службе "Москвариума" отмечали, что выпускать животных в дикую природу в ноябре чревато для их здоровья, они рискуют заболеть и погибнуть.