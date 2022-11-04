В московском метро с 4 по 8 ноября закроют участок оранжевой ветки

Москвичам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки" будет закрыт с пятницы по вторник для прокладки тоннеля будущей Троицкой линии. Пассажирам в эти дни предлагают пользоваться альтернативными маршрутами общественного транспорта, включая бесплатные.

"Закрытие действующего участка метро необходимо для безопасности пассажиров. Ограничения пройдут преимущественно в выходные дни, когда людей в транспорте меньше. Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро", - заверили в департаменте транспорта (ДТ) и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с 4 по 8 ноября в районе закрытых станций оранжевой ветки метро пассажирам предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами: Московским центральным кольцом (МЦК), Большой кольцевой линией (БКЛ) - через нее можно пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро, Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через Бутовскую ветку, а также маршрутами наземного транспорта. Рекомендуется по возможности избегать поездок в часы пик.

"Тоннелепроходческий щит "Марина", сооружающий левый перегонный тоннель от станции "Вавиловская" до "Академической" перспективной Троицкой линии, уже преодолел более 90% запланированного пути и пройдет непосредственно под действующими тоннелями оранжевой ветки подземки", - пояснил заммэра Москвы по вопросам градполитики и строительства Андрей Бочкарев, подчеркнув, что в этой связи принято решение временно приостановить движение на участке оранжевой ветки, чтобы избежать любых рисков для пассажиров.

Новая Троицкая линия пройдет от станции ЗИЛ до города Троицка, с ее открытием у десятков тысяч москвичей впервые появится метро в пешей доступности. Также на ней будут пересадки на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии, БКЛ и МЦК.

План "Б" - трамвай

"На время закрытия участка Калужско-Рижской линии на Шаболовке, улицах Вавилова и Большой Черемушкинской трамваи будут ходить каждые 3-5 минут", - пообещали в департаменте транспорта.

Трамваи № 14 и 26 от метро "Университет" до "Октябрьской" будут бесплатными - там отключат все валидаторы в салоне. По четырем трамвайным маршрутам - № 14, 26, 38 и 39 - будет ходить больше вагонов, чтобы разгрузить бесплатные автобусы КМ.

"Один [трамвай] "Витязь" может перевезти до 260 человек - это в три раза больше, чем автобус и электробус - призываем пользоваться именно ими. Так у вас появится больше альтернативных маршрутов, а в транспорте будет свободнее", - обратился к москвичам и гостям столицы заммэра города Максим Ликсутов.

Интервалы движения на этих четырех маршрутах составят около шести минут в час пик по будням и до 10 минут в выходные.

"Трамвай № 39 идет от метро "Университет" через станции "Ленинский проспект", "Тульская", "Павелецкая" и до "Чистых прудов". Трамвай № 38 идет от Большой Черемушкинской улицы через станцию МЦК "Крымская", и метро "Тульская" и "Павелецкая" далее к "Пролетарской", - уточнили в ведомстве.

Помощь и угощения

"Мы будем раздавать чай, печенье и шоколад, пока закрыт участок Калужско-Рижской линии, на станциях "Октябрьская" и "Новые Черемушки", - анонсировали в ДТ.

Также около закрытых станций будут дежурить 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые сориентируют желающих по маршрутам, подскажут, где останавливаются бесплатные автобусы КМ и объяснят схемы проезда.

"А мы рады помочь вам информацией в чат-боте Александре @transport_mos_bot. В метро разместили более 300 плакатов и более 300 указателей к КМ, чтобы пассажиры не заблудились", - добавили в департаменте.

Что изменится для авто

"С 3 по 9 ноября изменится схема движения в центральной и юго-западной частях Москвы. Для комфорта пассажиров будут ездить бесплатные автобусы вдоль закрытых станций. А чтобы их проезд был без задержек, мы изменим схему движения транспорта на этот период", - пояснили в департаменте.

Так, вводится шесть км временной "выделенки" по проспекту 60-летия Октября и Профсоюзной улице до станции "Новые Черемушки" - ездить по временным выделенным полосам и по существующей полосе на Ленинском проспекте можно только городскому транспорту. Будет ограничено движение на четырех соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы, но сохранится движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области по двум из четырех полос.

Кроме того, временно будет закрыта парковка на 14 участках. В основном это будет на Профсоюзной улице, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта и улице Академика Пилюгина. Также будут закрыты выезды из дворов дома 28, к. 1 на улице Гарибальди и дома 2А на Ленинском проспекте, с улицы Донской на проезда Апакова.

"По улице Гарибальди жители могут использовать остальные внутридворовые проезды. С улицы Донской на проезд Апакова выехать можно по Ленинскому проспекту, улицам Шаболовской или Мытной", - предлагают в профильном департаменте.

Дорожный патруль ЦОДД будет следить за ситуацией и информировать водителей о путях объезда.