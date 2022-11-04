Участников СВО из Орловской области освободят от транспортного налога

По словам губернатора Андрея Клычкова, также планируется освободить от части платы по ЖКХ тех участников СВО, кто проживает в частных домах

ТАСС, 4 ноября. Власти Орловской области намерены освободить участников специальной военной операции (СВО) из региона от уплаты транспортного налога. Такой законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании областного совета народных депутатов, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

"На ближайшую сессию облсовета будет рассмотрен законопроект о том, чтобы освободить всех ребят, которые находятся в зоне СВО, от транспортного налога", - сказал он.

Также, по словам Клычкова, участников СВО из Орловской области, проживающих в частных домах, планируется освободить от части платы за ЖКХ. "Это решение будет принято в понедельник, и я его буду подписывать", - добавил губернатор.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.