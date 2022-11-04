В Орловской области семьям мобилизованных дополнительно выплатят по 50 тыс. рублей

По словам губернатора Андрея Клычкова, средства на дополнительное финансирование изыскали из расходов администраций

ТАСС, 4 ноября. Власти Орловской области выплатят семьям мобилизованных граждан по 50 тыс. рублей, средства на эти цели были изысканы, в частности, из расходов на премии чиновникам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

"Пройдя этап первичного формирования потребностей наших ребят, мы приняли решение о дополнительном выделении 50 тыс. рублей семьям мобилизованных", - сказал он.

По словам губернатора, средства на выплаты удалось изыскать благодаря сокращению финансирования ряда программ муниципальных образований Орловской области. "Также мы изъяли денежные средства из расходов администраций, которые были запланированы до начала спецоперации на премии сотрудникам. Мы считаем, что важнее направить эти деньги на поддержку семей мобилизованных", - добавил Клычков.