Телецентр "Останкино" отмечает 55-летие

Телецентр был введен в эксплуатацию 4 ноября 1967 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Телецентр "Останкино" отмечает 55-летие. За эти годы он превратился в технологичную платформу для создателей контента, которая при этом сохраняет надежность вещания крупнейших телеканалов страны, рассказал ТАСС руководитель пресс-службы "Останкино" Денис Назаров.

"Сегодня телецентр - живая технологическая платформа для работы креаторов - режиссеров, продюсеров, постановщиков. Платформа постоянно развивается, обновляется, прирастает с каждым новым витком инноваций и запросами рынка", - сказал он.

Так, в 2020 году на базе собственного дата-центра телецентр запустил облачные сервисы удаленной работы вещателей: это позволяет телеканалам работать из любой точки мира, резервировать трансляции и в любой момент разворачивать эфир для нового продукта. В 2021-м также была открыта студия виртуального продакшена - теперь любые декорации запускаются на экранах высокой четкости за минуты, а время на постпродакшен кратно сокращается.

"При этом надежность вещания крупнейших телеканалов страны остается нашей приоритетной задачей на протяжении 55 лет. И здесь у нас высочайшие показатели эффективности в отрасли. Это заслуга всей команды телецентра "Останкино", - заключил Назаров.

Из истории

Телецентр был введен в эксплуатацию 4 ноября 1967 года - в 19:50 телевизионные приемники страны впервые приняли сигнал из Общесоюзного вещательного центра в Москве, в эфир вышла "Четвертая программа центрального телевидения". Спустя три дня, 7 ноября, в день 50-летия Октябрьской революции, состоялась первая цветная телевизионная трансляция парада на Красной площади в Москве.

В 1967-м в "Останкино" открыли четыре павильона и концертную телестудию на 800 зрителей. Полностью комплекс на Академика Королева, 12 был введен в эксплуатацию в апреле 1970 года. Тогда же он получил свое историческое название "Телевизионный технический центр "Останкино".

В телецентре создавались главные передачи советского ТВ - "А ну-ка девушки", "А ну-ка, парни!", "В мире животных", "Очевидное невероятное", "Утренняя почта", программа "Время", "Поле чудес" и многие, многие другие. И сегодня в телецентре делают самые рейтинговые телепроекты, такие как "Большая игра", "Время покажет", "Центральное телевидение", "Видели видео", "Антифейк", "Жить здорово", "Итоги недели", "Есть тема" и другие.

В огромный цифровой город "Останкино", который работает круглосуточно, входят 22 съемочных павильона, 80 аппаратных, 10 аппаратно-программных блоков, редакции и офисы телекомпаний, зоны рекреации, кафе, отделения банков, службы быта и многое другое. "Все для того, чтобы создавать и транслировать главные эфирные события страны в 11 часовых поясах и 12 зонах вещания", - добавили в пресс-службе телецентра.

Ведущие российские теле- и радиовещатели, а также десятки отечественных компаний - производителей телевизионного контента являются постоянными заказчиками телецентра. Среди них крупнейшие российские телеканалы: Первый канал, НТВ, ВГТРК, Первый канал всемирная сеть, ОТР, Пятый канал, "Матч ТВ" и другие.

Все начиналось в "Останкино"

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев поздравил телецентр с юбилеем и отметил, что время работы в "Останкино" - самое счастливое в его жизни. "Я поздравляю всех, кто связан с телевидением, на правах одного из ветеранов. Остается все меньше и меньше тех, кто помнит эти 55 лет. Среди них и я - если не 55, то 35 точно. И это самое счастливое время в моей жизни. Хочу пожелать всем, кто сейчас работает в "Останкино", таких же счастливых дней, такого же упоения своей работой", - сказал он.

Сагалаев также отметил, что телевидение постоянно развивалось за годы работы телецентра, осваивало новые технологии. "Сегодня то, что казалось нам невозможным когда-то, стало возможным. Возьмем программу "Фантастика" на Первом канале - это настоящий Джеймс Кэмерон современный. ВГТРК за эти годы вырос в огромную телевизионную империю, у которой в каждом из регионов есть филиал. Сейчас вообще идет новый век - век цифрового телевидения. Есть возможность создавать массу тематических каналов, а у нас их в России около 300. Без "цифры" сегодня жизнь наша невозможна, как и без "Останкино", - подчеркнул он.

Все самое современное и передовое на отечественном ТВ начиналось в "Останкино". Сегодня это крупнейший в Европе телевизионный вещательный центр, который предоставляет платформу для бесперебойной работы федеральных каналов, а также для обучения специалистов в области радио и телевидения, отметил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

"Сегодня телецентр "Останкино", или как его еще называют, "сердце российского телевидения", отмечает 55-летие. Это огромный живой механизм, не прекращающий свою деятельность ни на секунду в формате 24/7: прямые трансляции, передачи, телемосты, десятки студийных и производственных помещений. <...> Сегодня "Останкино" - крупнейший в Европе телевизионный вещательный центр, предоставляющий технологическую платформу для бесперебойной работы федеральных каналов, среди них каналы холдинга "Газпром-медиа" - НТВ и "Матч ТВ". История телевидения продолжает создаваться именно в "Останкино". Поздравляю коллектив телевизионно-технического центра с юбилеем и желаю дальнейшего процветания", - сказал он.

Центр индустрии

55 лет назад, когда вместе с запуском Останкинской телебашни открылся телевизионный технический центр "Останкино", российское телевидение обрело собственное уникальное лицо, считает генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский. "За все эти годы телецентр поистине стал колыбелью для всего российского телевидения, вместе с которым мы прошли путь от аналогового вещания до цифрового," - сказал он.

Земский также отметил, что сегодня по принципу, заложенному в основу телевидения - передача на расстоянии движущихся картинок, - работает огромная индустрия, участниками которой являются телевизионные компании, VOD-площадки, социальные сети, экосистемы различных компаний. "Поздравляю телевизионный технический центр "Останкино" с днем рождения. Уверен, что сегодня здесь создается будущее российского телевидения. Желаю всегда оставаться одним из важнейших центров медиаиндустрии, где бьется живой телевизионный пульс, в студиях идет прямой эфир и воплощаются в жизнь новые технические и творческие решения", - сказал он.

Генеральный директор АО "Телерадиокомпания "Петербург" Юрий Шалимов пожелал "Останкино" и дальше объединять под своей крышей творческих и профессиональных людей, а также быть надежным помощником для телекомпаний в реализации их амбициозных проектов. "Я проработал в телецентре около 13 лет. Его стены стали для меня родными. "Останкино" - крупнейший в Европе телевизионный технический центр. Это огромный, сложный механизм. Здесь время течет быстрее, и все как будто стараются его опередить. Здесь рождается реальность, которая тут же становится историей.

Поздравляю телецентр "Останкино" с юбилеем, желаю и дальше объединять под своей крышей творческих и профессиональных людей и быть надежным помощником для телекомпаний в реализации их самых амбициозных проектов", - рассказал собеседник агентства.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, много лет проработавший на российском телевидении, в свою очередь отметил, что 55 лет для "Останкино" - это только начало. "Половину своей журналисткой жизни я провел в АСК-1 и АСК-3 (аппаратно-студийные комплексы "Останкино" - прим. ТАСС), исходил длинные коридоры. От всей души поздравляю коллектив телецентра, всех, кто там работает, - насколько я знаю, там больше 10 тысяч сотрудников разных телеканалов и радиостанций. Хочу отметить, что этот юбилей и для человека не очень большой, а уж для телебашни и телецентра это и вовсе юность, если не детство. Долгих лет работы!" - пожелал он.