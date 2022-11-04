В России за девять месяцев наибольшее число погибших в ДТП пришлось на выходные дни

Согласно обзору дорожно-транспортной аварийности в России, воскресенье характеризовалось наибольшим значением тяжести последствий произошедших аварий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Наибольшее число погибших в результате ДТП за девять месяцев текущего года в России приходится на субботу и воскресенье. Это следует из обзора дорожно-транспортной аварийности в РФ за девять месяцев, с которым ознакомился ТАСС.

"За анализируемый период наибольшее количество ДТП зарегистрировано в пятницу (14 237) и субботу (14 114), а наибольшее число погибших - в выходные дни: в субботу (1 825) и воскресенье (1 711). Воскресенье характеризовалось наибольшим значением тяжести последствий", - говорится в обзоре.

Самым аварийно опасным временем суток назван период с 17:00 до 20:00. В это время произошло каждое пятое ДТП. "Наибольшей тяжестью последствий характеризовались происшествия, совершенные в период с 00:00 до 06:00, происшествия с наименьшей тяжестью последствий произошли в период с 11:00 до 12:00 и с 17:00 до 18:00", - отмечается в документе.

В темное время суток произошло 24 949 ДТП, что составило чуть более четверти от общего количества. Вместе с тем в таких ДТП погибли более трети от общего числа погибших.