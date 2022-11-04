Эксперт заявил об ущемлении потребностей жителей Китая при борьбе с COVID-19

Специалист по респираторным заболеваниям Ван Гуанфа считает, что чиновники таким образом подвергают граждан рискам иного характера

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китайские чиновники должны прекратить ущемлять базовые потребности населения страны чрезмерно жесткими и негибкими мерами по борьбе с коронавирусом, поскольку тем самым они подвергают жителей рискам иного характера. Такую точку зрения высказал в пятницу эксперт КНР по респираторным заболеваниям Ван Гуанфа.

"Такое чувство, будто некоторые представители властей регионального уровня превратили борьбу с COVID-19 в свой главный приоритет, пренебрегая базовыми и неотложными потребностями населения, - приводит его слова газета Global Times. - Тем самым они подвергают опасности людские жизни. Это необходимо изменить".

Эксперт отметил, что на текущей неделе Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР указал на эту проблему. "В ряде мест противодействие пандемии и соответствующие меры контроля перестали соответствовать первоначальным намерениям", - добавил он.

Ван Гуанфа уточнил, что руководство отдельных территориально-административных единиц Китая "перегнуло палку", подвергнув население чрезмерно частому обязательному тестированию на коронавирус и прочим излишним мерам контроля. "Это пустая трата общественных ресурсов", - подчеркнул он.

Как пояснил эпидемиолог, чрезвычайно жесткие меры по борьбе с COVID-19 нанесли удар по логистике и производственному процессу. Более того, как ни парадоксально, они снизили эффективность противодействия пандемии.

"В этом плане чрезмерные ограничения на перемещение людей и товаров могут обернуться проблемами", - сказал Ван Гуанфа.

Статистика заболеваемости

Согласно официальным данным, за прошедшие сутки власти КНР выявили более 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом (включая бессимптомные), большинство из которых местные, а не завозные. Инфицированные есть в медицинских учреждениях всех регионов на уровне провинции, автономного района или города центрального подчинения, за исключением острова Хайнань, где сравнительно недавно была успешно подавлена мощная вспышка COVID-19. Почти не осталось заразившихся в больницах еще двух территориальных единиц - провинций Гуйчжоу (юг) и Цзянси (восток). Оптимальная ситуация наблюдается и в Нинся-Хуэйском автономном районе (северо-запад).

Эпидемиологическая обстановка в Китае постепенно меняется: если в 2021 году разница между числом бессимптомных больных и лиц с явными проявлениями инфекции, которые находились в больницах, была не такой существенной, в последнее время это соотношение резко изменилось. Теперь на одного заразившегося с кашлем и температурой в КНР приходится в среднем четыре или пять носителей вируса без симптомов. В отдельных регионах эта разница составляет десятки раз, что существенно осложняет контроль за COVID-19.

На этом фоне в стране постоянно увеличивается число зон с повышенным и высоким уровнем эпидемиологической опасности. Если в начале августа их было около 1 тыс., то по состоянию на 3 ноября - примерно 5,5 тыс. В то же время правительство стало действовать более гибко, перейдя от масштабных локдаунов к "точечной" изоляции отдельных жилых компаундов.

В связи с тем, что крайне жесткие ограничения явно нанесли мощный удар по экономике Китая, в среду госкомитет по вопросам здравоохранения указал на необходимость изменения стратегии по борьбе с ковидом таким образом, чтобы соответствующие меры, оставаясь по-настоящему эффективными, были более гибкими и по возможности оказывали минимальный сдерживающий негативный эффект на жизнь рядовых граждан.