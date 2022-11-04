Российские студенческие отряды провели пять гуманитарных миссий в ЛНР и ДНР

Более 200 ребят со всей страны восстанавливали молодежный центр, мемориалы и обелиски, работали волонтерами в больнице и занимались с детьми на тематических площадках

КЕМЕРОВО, 4 ноября. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) в завершившемся трудовом сезоне впервые провели пять гуманитарных миссий в Луганскую и Донецкую народные республики. На волонтерских началах там работали около 200 представителей молодежной организации, сообщил журналистам на Всероссийском слете студенческих отрядов в Кемерове командир центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов.

"Были организованы пять гуманитарных миссий. По нашему медицинскому направлению деятельности, педагогическому, строительному в Луганске, там ребята восстанавливали молодежный центр, работали волонтерами в больнице, работали с детьми на тематических площадках. В ДНР было организовано две гуманитарных миссии, одна из них - это восстановление мемориального комплекса "Саур-могила" по поручению президента РФ, совместно с военными строителями мы восстановили этот комплекс. Также в селах Дмитровка и Степановка мы восстанавливали школу, ремонтировали обелиски, мемориал, оказывали помощь населению. Было вовлечено порядка более 200 ребят со всей страны", - сказал Парамонов.

Бойцы студотрядов впервые привлекались к работам без трудоустройства, а в качестве волонтеров. При этом работать приходилось очень активно. По результатам трудового лета вознаграждение им было выплачено по решению правления РСО,

"У нас есть акция "День ударного труда", каждому участнику миссии оплачивали денежное вознаграждение, но ехали они туда как волонтеры и об этом не знали. Мы считаем, что, когда человек работает по восемь часов в день на полноценной работе, труд должен вознаграждаться", - добавил командир.

В планах РСО на новые трудовые сезоны развивать рабочее студенческое движение в новых регионах. В частности, РСО намерены договариваться о трудоустройстве своих бойцов в компании, которые будут заниматься восстановлением инфраструктуры и объектов в новых российских регионах.

Всероссийский слет студенческих отрядов по случаю окончания 63-го трудового семестра проходит в Кемерове 3-5 ноября. Его участниками стали более 1,5 тыс. студотрядовцев из регионов России, а также Республики Беларусь.