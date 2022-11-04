Студенческие трудовые отряды в новых регионах РФ планируют организовать в 2023 году

По словам командира центрального штаба РСО Дмитрия Парамонова, на данный момент численность в студенческих отрядах ДНР и ЛНР примерно по 500 человек

КЕМЕРОВО, 4 ноября. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) получили от Фонда президентских грантов 8 млн рублей на развитие молодежных трудовых движений в новых регионах РФ. В Луганской и Донецкой народных республиках студенческие штабы уже существуют, в Херсонской и Запорожской областях их планируется создать в 2023 году, сообщил журналистам на Всероссийском слете студенческих отрядов в Кемерове командир центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов.

"У нас есть штабы студенческих отрядов в Луганске и Донецке, которые мы будем развивать. Мы выиграли грант Фонда президентских грантов и будем помогать ребятам там развивать деятельность студенческих отрядов. У нас еще есть два отдельных региона новых - Херсон и Запорожье, там отрядов не было, мы уже туда выезжали. Там [студенческие отряды] будут создаваться, думаю, что не раньше весны 2023 года", - сказал Парамонов.

Средства гранта направят на обучение молодежи по основным трудовым направлениям, чтобы в следующем сезоне они могли работать вожатыми, строителями, проводниками и по другим профессиям. "Небольшие средства мы заложили, чтобы трудоустроить ребят, чтобы они делали это не совсем на безвозмездной основе", - добавил командир.

По его словам, в рядах студенческих отрядов ДНР и ЛНР сейчас примерно по 500 человек в основном это девушки, они работают по педагогическому, сервисному и медицинскому направлениям. При этом правление РСО видит большой потенциал для развития студенческого движения на новых территориях.

Всероссийский слет студенческих отрядов по случаю окончания 63-го трудового семестра проходит в Кемерове 3-5 ноября. Его участниками стали более 1,5 тыс. студотрядовцев из регионов России, а также Белоруссии.