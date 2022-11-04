Мосгосцирк может начать сотрудничество в области циркового искусства с Туркменией

Туркмения также намерена развивать с Россией сотрудничество в области конного спорта

АШХАБАД, 4 ноября. /ТАСС/. Большой Московский государственный цирк и Группа национальных конных игр "Возрождение" Ахалтекинского конного комплекса президента Туркмении имеют перспективы циркового сотрудничества. Об этом в пятницу сообщила газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам встречи руководителей этих учреждений.

Сообщается, что состоялся интенсивный обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области циркового искусства. Стороны отметили существующие возможности для активизации контактов в данном направлении, пишет газета.

Руководитель Группы национальных конных игр "Возрождение" Пыгы Байрамдурдыев, по данным газеты, также встретился с генеральным директором Кремлевской школы верховой езды Борисом Петровым. Они обсудили перспективы развития туркмено-российского сотрудничества в области конного спорта, подготовки наездников и скакунов.

За прошедшие годы Группа "Возрождение" совершила ряд зарубежных гастрольных туров, а также приняла участие в престижных международных фестивалях и конкурсах, удостоившись многих наград.