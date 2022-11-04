4 ноября, 06:03,
обновлено 4 ноября, 06:55

В Кизляре открыли первый центр волонтеров

Для проведения мероприятий его оснастили мультимедийной техникой

МАХАЧКАЛА, 4 ноября./ТАСС/. В Кизляре состоялось торжественное открытие первого центра волонтеров. Мероприятие приурочили ко Дню народного единства России, сообщает в пятницу пресс-служба городской администрации.

Центр создали при поддержке мэрии и депутатского корпуса. Благодаря помощи спонсоров привели в порядок помещения, отведенные под центр, оснастив мультимедийной техникой для проведения мероприятий.

По словам руководителя добровольческого корпуса города Анны Саркисовой, в городе живет активная молодежь, которая поддерживает реализацию проектов разной направленности.

"Во время пандемии ребята доставляли продукты питания и медикаменты, в рамках проекта "Комфортная городская среда" и "Волонтеры переписи" наши ребята вновь на передовой и проводят информационную работу с населением", - отметила Саркисова.

Поздравить волонтеров с праздником пришли мэр города Александр Шувалов, депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов, министр по делам молодежи региона Камил Саидов, депутат Народного собрания республики Елена Павлюченко.

Как рассказали в городской администрации, миссия ресурсного центра заключается в консолидации направлений добровольчества на территории Кизляра через представителей волонтерских сообществ, которые без сомнения, обладают колоссальными возможностями, интеллектуальным и творческим потенциалом. Центр, в частности, призван выстроить партнерские связи - диалог добровольческого сообщества с органами власти, бизнесом и обществом, внедрять масштабные волонтерские проекты и программы, предоставить волонтерам и их объединениям консультационную поддержку, обучение, организационное сопровождение, организовать обмен успешным опытом между регионами и тиражирование лучших практик. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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