Мобилизованным в Нижегородской области единовременно выплатят по 50 тыс. рублей

В регионе также ввели ежемесячные выплаты для семей мобилизованных, чей среднедушевой доход оказался ниже величины прожиточного минимума

ТАСС, 4 ноября. Власти Нижегородской области в связи с Днем народного единства приняли решение о единовременной выплате мобилизованным в размере 50 тыс. рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"В связи с Днем народного единства, по-настоящему нижегородским праздником, и 410-летием народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского принял решение. Нижегородцы, мобилизованные в соответствии с указом президента "Об объявлении частичной мобилизации в России", получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Кроме того, губернатор сообщил о появлении еще одного вида поддержки: семья мобилизованного при среднедушевом доходе ниже величины прожиточного минимума (без учета выплат, предусмотренных указом №205, и иных выплат, которые получают мобилизованные) будет получать ежемесячную выплату в размере 10 тыс. рублей.

"Это станет весомым региональным дополнением к важному федеральному решению. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и проходящим службу по контракту", - добавил губернатор Нижегородской области.

10 октября 2022 года Глеб Никитин подписал указ о дополнительных мерах поддержки мобилизованных жителей региона. В регионе ввели право на заключение военного социального контракта, в рамках которого для семьи мобилизованного предусмотрены конкретные меры поддержки и индивидуальное сопровождение. В числе принятых мер - 50-процентная компенсация коммунальных платежей, освобождение от платы за детские сады, бесплатное горячее питание школьникам, бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования.