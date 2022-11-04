В Барнауле открыли стелу "Город трудовой доблести"

Ее установили в Нагорном парке

БАРНАУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Стелу "Город трудовой доблести" открыли в пятницу в Барнауле, сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

"Сегодня мы все вместе открываем стелу "Город трудовой доблести". Она возведена в связи с присвоением городу Барнаулу этого почетного звания Российской Федерации и в честь, и в память тех десятков, сотен тысяч жителей Барнаула, за их подвиг - настоящий трудовой подвиг и обеспечение Победы нашей страны в Великой Отечественной войне", - процитировала пресс-служба губернатора региона Виктора Томенко.

Стелу установили в Нагорном парке на верхней площадке с видом на реку Обь. Эту локацию выбрали жители Барнаула при интернет-голосовании.

Кроме того, в Барнауле планируется создать музейную экспозицию, где будут представлены уменьшенные копии стел всех 44 российских городов трудовой доблести. В будущем их количество может вырасти, так как городов с таким званием, возможно, станет больше. Например, присвоить звание "Город трудовой доблести" предложено еще трем алтайским городам: Бийску, Новоалтайску и Рубцовску. Томенко выразил надежду, что положительное решение примут в ближайшем будущем.

В мае 2021 года президент России подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 12 городам, в числе которых Барнаул.