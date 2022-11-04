В России выявили 6 149 случаев заражения коронавирусом за сутки

Умер 71 заболевший

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 149, летальных исходов из-за ковида - на 71. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 375 случаев заражения и 73 смерти, всего с начала пандемии - 21 453 667 и 390 459 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 259 против 9 774 днем ранее, до 20 841 779.

За сутки в России госпитализировали 1 233 заболевших ковидом против 1 235 днем ранее (снижение на 0,2%). Число госпитализаций увеличилось в 37 регионах и уменьшилось в 39, в 9 ситуация осталась без изменений.

Москва

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 757 против 843 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 233 918 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 12 против 13 днем ранее, до 46 665. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 780, до 3 043 372.

Санкт-Петербург

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 407 против 412 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 787 546 случаев заражения.

Количество выздоровевших после ковида в Петербурге увеличилось на 549, до 1 747 252, число умерших возросло на 14, до 35 823.