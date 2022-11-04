Курсанты спецфакультета Мелитопольского университета принесли военную присягу

Церемония прошла у мемориала "Братское кладбище", где захоронены более 2 тыс. советских солдат и офицеров, погибших во время Мелитопольской наступательной операции в 1943 году

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Более 30 курсанта специализированного факультета Мелитопольского университета им. А.С. Макаренко в День народного единства принесли военную присягу на верность России, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

"Этот момент останется навсегда в вашей жизни. Товарищи курсанты, вы лучшее, что есть на сегодняшний день на освобожденных территориях, так как вы добровольно сегодня присягаете на верность Российской Федерации. Я горжусь вами! За моей спиной все ваши и мои великие предки испытывают чувство гордости и благодарности, что вы продолжили их нелегкий ратный путь", - сказал ректор университета Андрей Чуйков.

Церемония прошла у мемориала "Братское кладбище", где захоронены более 2 тыс. советских солдат и офицеров, погибших во время Мелитопольской наступательной операции в 1943 году. В марте этого года после входа в город российских сил на воинском кладбище вновь зажгли Вечный огонь, потушенный украинскими властями.

За принятием присяги наблюдали родители и родственники кадетов.

Специализированный факультет готовит специалистов в области информационной безопасности. Первый набор состоялся летом текущего года. Выпускники через пять лет обучения получат офицерские звания и продолжат службу в Минобороны, МВД или спецслужбах.

Мелитопольский государственный университет был учрежден 27 мая, он образован на базе ранее работавших в области вузов. Все студенты в нем учатся на бюджетной основе. Летом университет получил аккредитацию Рособрнадзора.