В Дагестане более 900 детей побывали на бесплатных экскурсиях по туристским местам

Дети увидели Сулакский Каньон, бархан Сарыкум и Дербент

МАХАЧКАЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Более 900 детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, отправились в бесплатные поездки по туристским локациям Дагестана с начала действия программы Минтуризма региона на возмещение затрат туроператорам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В рамках предоставления субсидии на возмещение затрат туроператоров на туристско-экскурсионные поездки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, туроператорами региона был организован отдых для более 900 детей. Это дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, дети-инвалиды, дети, вернувшиеся из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Путешествия для детей проводили дагестанские туроператоры по популярным туристским маршрутам, среди которых Сулакский Каньон, бархан Сарыкум и Дербент. Экскурсоводы организовали посещение историко-культурных объектов, развлекательную программу, мастер-классы по народным художественным промыслам и угощения национальной кухни.

По данным пресс-службы, программа для развития детского туризма реализуется в 2022 году в регионе впервые.