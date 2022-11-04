4 ноября, 10:51
Военная операция на Украине

В Дебальцево восстановили 90% многоквартирных домов

Из 6 тыс. поврежденных домов в городе восстановили около 5 тыс.

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Многоквартирный жилой фонд Дебальцево Донецкой Народной Республики восстановили на 90%, сообщил ТАСС в пятницу мэр города Игорь Захаревич.

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"У нас 305 домов многоквартирного жилого фонда. Из них восстановлено 90%", - сказал он.

Согласно информации главы городской администрации, продолжается восстановление домов частного сектора. Из 6 тыс. поврежденных обстрелами домов, порядка 5 тыс. восстановили. Еще 300 были полностью уничтожены, их предстоит возводить заново.

Дебальцево - город на востоке ДНР недалеко от административной границы с Луганской Народной Республикой. Здесь расположен важный железнодорожный узел. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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