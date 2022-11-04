СМИ: октябрь на территории Словении выдался самым теплым с 1950 года

Средняя температура воздуха была на 0,2 градуса Цельсия выше по сравнению с октябрем 1966 года и на 0,3 градуса выше, чем в октябре 2001 года

ЛЮБЛЯНА, 4 ноября. /ТАСС/. Октябрь текущего года выдался в Словении самым теплым с 1950 года. Об этом в пятницу сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на агентство по охране окружающей среды республики.

По его данным, средняя температура воздуха в Словении в прошлом месяце была на 0,2 градуса Цельсия выше по сравнению с октябрем 1966 года и на 0,3 градуса выше, чем в октябре 2001 года.

"Минувший октябрь был очень теплым, особенно высоко в горах. Теплая погода была на большей части территории страны, немного прохладнее было на северо-востоке республики и в некоторых частях Южной Словении", - сказал сотрудник агентства по охране окружающей среды Ренато Берталанич.