Лавров посетил филиал гимназии имени Примакова в Абу-Даби

Это первая школа в ОАЭ, которая ведет обучение на русском языке в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами России

АБУ-ДАБИ, 4 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил в пятницу открывшуюся в сентябре 2022 года русскую школу в Абу-Даби, являющейся филиалом гимназии имени Евгения Примакова в рамках своего рабочего визита в ОАЭ, передает корреспондент ТАСС.

Экскурсию по школе для российской делегации провела ее директор.

Это первая школа в ОАЭ, которая ведет обучение на русском языке в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами РФ.

Российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Абу-Даби накануне вечером из Аммана. Сразу после прибытия в ОАЭ Лавров встретился с министром иностранных дел страны шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Кроме того, на пятницу запланировано участие министра в форуме по вопросам мира и безопасности "Сир-Бани-Яс", которое пройдет в закрытом для прессы формате.

Как отметили в МИД РФ, авторитет этой международной дискуссионной площадки в последнее время существенно укрепился. Как ожидается, в этом году форум соберет около 120 участников, среди которых будут главы внешнеполитических ведомств, действующие и бывшие высокопоставленные политики, лидеры мирового бизнеса и представители академических кругов.