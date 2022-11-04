Представители польского профсоюза провели акцию протеста из-за высоких цен на уголь

Шахтеры возмущены тем, что Польская горнодобывающая группа в этом году получит большую прибыль, хотя население вынуждено покупать уголь втридорога

ВАРШАВА, 4 ноября. /ТАСС/. Представители профсоюзной организации "Август 80" в пятницу провели акцию протеста у здания Польской горнодобывающей группы (PGE) в Варшаве, выразив недовольство ситуацией в отрасли.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники демонстрации обратили внимание на то, что Польша была энергетически самодостаточной страной, опираясь на запасы своего качественного угля, который в последние годы вытесняется с рынка. По словам протестующих, в условиях нынешнего энергетического кризиса власти покупают уголь низкого качества из Мозамбика и Австралии вместо того, чтобы развивать собственную добычу.

Шахтеры возмущены тем, что Польская горнодобывающая группа в этом году получит большую прибыль, хотя население вынуждено покупать уголь втридорога. "Цены растут невероятно быстро. Положение общества и польских компаний ухудшается. Оснований для такого повышения цен нет. PGE зарабатывает миллиарды злотых, в этом году будет от 6 млрд до 8 млрд злотых (от 1,2 млрд до 1,7 млрд долларов - прим. ТАСС) чистой прибыли, а некоторые люди уже не в состоянии платить по счетам", - сказал председатель профсоюза Богуслав Зентек.

В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России. После этого в республике резко повысился спрос на данный вид топлива и возник его дефицит, значительно повысилась цена. Власти приняли решение увеличить добычу угля, ввели компенсации и доплаты, снизили требования к качеству топлива, начали экстренно закупать его в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР, параллельно решая логистические проблемы с разгрузкой в портах и распределением по стране.