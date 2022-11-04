Путин уверен, что жизнь подтверждает, что лозунг "Своих не бросаем!" - это не пустые слова

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает очень правильными лозунги "Мы вместе!" и "Своих не бросаем!"
В День народного единства глава государства вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и пообщался с молодыми людьми. Один из волонтеров рассказал, что многие студенты готовы поехать в Донбасс, чтобы восстанавливать его и "помогать местным жителям с их проблемами и доказывать, что все мы вместе".
"Вот этот лозунг - "Мы вместе!" - очень хороший. У нас есть и еще один лозунг, который широко используется - "Своих не бросаем!", - обратил внимание Путин. По его мнению, работа волонтеров - это "как раз лучшее подтверждение тому, что это не пустые слова, а на деле все так и происходит".