4 ноября, 12:22

Путин уверен, что жизнь подтверждает, что лозунг "Своих не бросаем!" - это не пустые слова

Путин уверен, что жизнь подтверждает, что лозунг "Своих не бросаем!" - это не пустые слова
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

В День народного единства глава государства вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает очень правильными лозунги "Мы вместе!" и "Своих не бросаем!"

В День народного единства глава государства вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и пообщался с молодыми людьми. Один из волонтеров рассказал, что многие студенты готовы поехать в Донбасс, чтобы восстанавливать его и "помогать местным жителям с их проблемами и доказывать, что все мы вместе".

"Вот этот лозунг - "Мы вместе!" - очень хороший. У нас есть и еще один лозунг, который широко используется - "Своих не бросаем!", - обратил внимание Путин. По его мнению, работа волонтеров - это "как раз лучшее подтверждение тому, что это не пустые слова, а на деле все так и происходит". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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