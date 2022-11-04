4 ноября, 12:22

Путин уверен, что жизнь подтверждает, что лозунг "Своих не бросаем!" - это не пустые слова

© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

В День народного единства глава государства вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади