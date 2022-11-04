Британец вылечился от ковида спустя рекордные 411 дней

Sky News сообщает, что речь идет о 59-летнем пациенте с ослабленной иммунной системой и пересаженной почкой

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Житель Великобритании исцелился от коронавирусной инфекции спустя 411 дней, что стало рекордом в Соединенном Королевстве и, возможно, в мире. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News.

По его информации, речь идет о 59-летнем пациенте с ослабленной иммунной системой и пересаженной почкой. Впервые взятые у мужчины анализы дали положительный результат на COVID-19 в декабре 2020 года. И с тех они продолжали оставаться положительными вплоть до января 2022 года.

Врачи из лондонской больницы святого Томаса, в которой лежал мужчина, сообщили телеканалу, что не знают никакого другого задокументированного случая в мире, чтобы пациент поправился от вызванной коронавирусом болезни спустя столь продолжительный срок.

Ранее персонал этого же медицинского учреждения проводило лечение еще одного человека с коронавирусной инфекцией на фоне сопутствующего хронического заболевания. Но он умер спустя 505 дней после первого положительного анализа на COVID-19. В обоих случаях проведенный генетический анализ показал, что пациенты не подхватывали инфекцию повторно.