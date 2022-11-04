Депутат предложила присвоить мемориалу "Саур-Могила" статус объекта культурного наследия

Соответствующие запросы направили министру культуры России Ольге Любимовой и врио главы ДНР Денису Пушилину

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко от "Единой России" предложила присвоить статус объекта культурного наследия федерального значения мемориальному комплексу "Саур-Могила", расположенному в Донецкой Народной Республике.

"Мемориальный комплекс "Саур-могила" стал символом единства поколений, символом единства Донбасса и России, символом уважения к мужеству и доблести людей разных национальностей, защищавших нашу страну в разные исторические периоды. Вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации позволяет присвоить "Саур-могиле" статус объекта культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются на федеральном уровне с привлечением дополнительных ресурсов", - сказала она ТАСС в пятницу.

Парламентарий направила запросы о присвоении статуса объекта культурного наследия федерального значения мемориальному комплексу министру культуры России Ольге Любимовой и врио главы ДНР Денису Пушилину.

8 сентября в ДНР прошла церемония открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила", посвященного освобождению Донбасса советскими войсками в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны. Комплекс был разрушен в 2014 году во время боев с вооруженными силами Украины.

Саур-Могила - курган в Шахтерском районе ДНР высотой 277,9 м над уровнем моря. Находится в бассейне рек Крынка и Миус в 90 км к северу от Азовского моря, является частью Донецкого кряжа.