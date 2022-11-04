В Краснодаре открылся крупнейший на юге России дворец водных видов спорта

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, центр поможет развитию плавания

КРАСНОДАР, 4 ноября. /ТАСС/. Дворец водных видов спорта открыли в Краснодаре в День народного единства. Он стал крупнейшим на юге России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который принял участие в церемонии открытия.

"В День народного единства открыли в Краснодаре дворец водных видов спорта. Красивый, современный и самый крупный на юге России. Несмотря на все трудности, строительство комплекса удалось завершить. Уже в следующем году здесь должны пройти всероссийские соревнования", - написал он.

Кондратьев добавил, что открытие дворца поможет развитию плавания, водного поло и прыжков в воду.

"Сегодня я увидел огромное количество молодых ребят и взрослых спортсменов со всего края. Это говорит о том, что спорт объединяет людей разных профессий и поколений, дарит яркие эмоции и впечатления. Уверен, из этих стен выйдут новые кубанские чемпионы. А их успехи войдут в летопись спортивных побед России", - добавил он.

Комплекс построен по региональной программе "Спорт - норма жизни", который является частью национального проекта "Демография".