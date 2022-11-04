На восстановление Луганской соборной мечети потребуется около 20 млн рублей

Работы начнутся в ближайшее время

МАХАЧКАЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Эксперты оценили стоимость восстановления Луганской соборной мечети, которая повреждена от обстрелов, в 20 млн рублей, рассказал ТАСС муфтий ЛНР Эльдар Гамбаров в Махачкале, куда прибыл для участия в международной богословской конференции "Религиозные и семейные ценности в деле сохранения традиций: вызовы настоящего и решения для будущего".

"Смета порядка от 15 до 20 млн [рублей] для восстановления полностью мечети и благоустройства прилегающей территории, которая тоже повреждена", - сказал муфтий.

Гамбаров отметил, что работы, которые не помешают посещению прихожан, начнутся уже в ближайшие дни.

Ранее муфтий ЛНР сообщал, что Луганская соборная мечеть пострадала от обстрелов в основном в 2014-2015 годах: появились трещины, повреждена крыша.