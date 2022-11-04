Путин заявил, что жилье в Донбассе должно восстанавливаться в первую очередь

По словам президента, жилые необходимо восстанавливать, чтобы помочь его жителям пережить зиму

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Жилые дома в Донбассе необходимо восстанавливать в первую очередь, чтобы помочь его жителям пережить зиму. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического общества.

"Сейчас очень много вопросов, связанных с восстановлением жилого фонда в тех населенных пунктах и территориях, которые пострадали от боевых действий, - отметил он. - И мы, безусловно, должны сделать это, что называется, в первую очередь, чтобы люди просто в зиму не остались без крыши над головой, отремонтировать, построить заново, и если что-то не удается в том объеме, который нужен, то тогда помочь эту зиму людям перезимовать, но чтобы у них была перспектива получения своего жилья".

"Мы, конечно, это будем делать", - заверил Путин.