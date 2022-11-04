Более 80 автомобилей УАЗ передали народной милиции ДНР и ЛНР в Ростовской области

Комплектация переданных машин варьируется от пассажирских до грузопассажирских моделей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноября. /ТАСС/. Автомобили марки УАЗ, купленные на средства россиян, собранные в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы", передали представителям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик в пятницу в селе Самбек Ростовской области, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии передачи 81 автомобиля у парка "Патриот" в Неклиновском районе области приняли участие замполпреда президента России в Южном федеральном округе Владимир Гурба, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, представители народной милиции ЛНР и ДНР.

"Здесь автомобили УАЗ всевозможных моделей и модификаций, которые предназначены для боевых подразделений народной милиции ЛНР и ДНР, для непосредственной передачи туда, где они сейчас нужнее всего <...> Здесь автомобили и командирские, и пассажирские, и грузопассажирские", - сказал официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В свою очередь Кузнецов отметил, что деньги на автомобили собрали "простые сотрудники федеральных органов государственной власти".

"Мы аккумулировали их [автомобили УАЗ] здесь сегодня и в этот замечательный праздник [День народного единства] отправляем в первый и второй армейский корпуса. Более 50 частей попросили эти УАЗики, уверен, как только они доедут, нужно будет собирать на следующие", - отметил Кузнецов.

Проект Народного фронта "Все для Победы" был создан летом 2022 года для поддержки бойцов и мирных жителей. За пять месяцев на его счет средства перечислили более 1 млн человек.