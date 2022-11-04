В Нижнем Новгороде в монастыре открыли аллею династии Рюриковичей

В монастыре установили бюсты Рюрика, Вещего Олега, Святослава Игоревича, Ярополка Святославича, Ярослава Мудрого, Игоря Рюриковича, Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского, Изяслава Ярославича, Всеволода Большое Гнездо, Всеволода Ольговича, Мстислава Владимировича, Ивана Грозного, Феодора Иоанновича

ТАСС, 4 ноября. Галерею бюстов правителей династии Рюриковичей открыли в Вознесенском Печерском мужском монастыре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области в пятницу.

"4 ноября 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии галереи бюстов правителей династии Рюриковичей - аллеи династии Рюриковичей - в Вознесенском Печерском мужском монастыре. Глава региона отметил, что создание в стенах древнего Печерского монастыря сквера с уникальным историко-мемориальным комплексом началось еще пять лет назад. Тогда была торжественно открыта аллея Императорского Дома Романовых", - говорится в сообщении.

В монастыре установили бюсты Рюрика, Вещего Олега, Святослава Игоревича, Ярополка Святославича, Ярослава Мудрого, Игоря Рюриковича, Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского, Изяслава Ярославича, Всеволода Большое Гнездо, Всеволода Ольговича, Мстислава Владимировича, Ивана Грозного, Феодора Иоанновича.

"Как известно, род Рюриковичей был у власти на протяжении более семи веков и сыграл поистине огромную роль в истории и становлении нашей страны. Именно при этой династии древнее русское государство прошло через важнейшие этапы развития. Представители Рюриковичей многое делали для духовного развития Руси, символично, что мы открываем аллею в день, когда случился перелом в российской истории и от правления Рюриковичей страна через смуту, благодаря подвигу нижегородского ополчения, пришла к трехсотлетнему правлению династии Романовых", - цитирует пресс-служба губернатора региона Глеба Никитина.

По словам митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, сегодня важно сохранять и приумножать то, что оставили предки. "Мы надеемся, что создание аллеи - это еще один небольшой вклад в дело воспитания и образования детей и молодежи. Всем нам важно осознавать величие нашей истории и традиций, и мы с благодарностью относимся к тем людям, которые увековечены здесь, за то, что собрали в одну территорию земли от Балтики до Тихого океана и передали ее нам, чтобы мы жили здесь, заботились и украшали свою Родину", - цитирует пресс-служба митрополита.