Путин заявил, что в России стали меньше доверять сомнительным источникам информации

По словам президента, в стране более востребованным стало научное знание

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россияне стали меньше доверять сомнительным источникам информации, более востребованным стало научное знание. Такое мнение озвучил в пятницу президент России Владимир Путин.

"Я думаю, что люди просто соскучились по настоящим знаниям, они уже стали разбираться в какой-то шелухе псевдонаучной, псевдоисторической и реально перестали доверять самым разнообразным источникам различной информациии. Реально стало востребована такое научное знание, красиво, конечно, талантливо, по-современному поданное знание", - сказал Путин в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Он добавил, что идея создания российского общества "Знание" оказалась "очень продуктивной и очень своевременной к реализации". По его словам, его получилось сделать по-современному и интересно.

"Когда это предложение возникло, я как-то подумал, что как бы чего-то опять старорежимное здесь не возродить, скучное и никому не нужно. Оказалось, нет", - поделился президент, отметив, что у общества "аудитория колоссальна" и продолжает расти.

Путин добавил, что "искренне рад за это", и пожелал обществу успехов. "Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать эту работу", - пообещал он.

Российское общество "Знание" - это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества "Знание" действуют в 85 субъектах РФ - республиках, краях и областях.