В новые субъекты России доставили почти 6 млн учебников, отремонтировали 453 школы

По словам первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях отремонтирована большая часть школ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Более 450 школ отремонтированы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В новые регионы доставлено почти 6 млн учебников, обновление библиотечных фондов продолжается. Об этом сообщила ТАСС в пятницу первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), которая находится с рабочей поездкой в Донбассе.

"В ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях отремонтирована большая часть школ. Всего ремонт требовался 521 школе. 453 объекта уже отремонтированы, в 68 пока продолжаются восстановительные работы. Несмотря на целенаправленные ракетные удары ВСУ именно по объектам социальной инфраструктуры, 810 школ к началу этого учебного года не имели значительных повреждений. Многие вообще не пострадали", - сказала парламентарий.

По словам депутата, в новые субъекты уже "поставлено почти 6 млн учебников, обновление библиотечных фондов еще продолжается".

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.