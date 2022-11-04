Путин наградил орденом Дружбы сенатора от Москвы Инну Святенко

Депутата Московской городской думы седьмого созыва избрали на должность представителя от Мосгордумы в Совете Федерации в 2019 году

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил сенатора РФ, представителя от Мосгордумы в Совете Федерации Инну Святенко орденом Дружбы. Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Указ президента РФ о награждении государственными наградами РФ. <...> За активное участие в деятельности Российского исторического общества наградить <…> орденом Дружбы Святенко Инну Юрьевну - сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы, председателя комитета Совета Федерации по социальной политике", - говорится в тексте документа.

Депутат Московской городской думы седьмого созыва Инна Святенко была избрана большинством парламентариев на должность представителя от Мосгордумы в Совете Федерации в 2019 году. К тому моменту она являлась депутатом более 15 лет. Ранее Святенко работала в комиссии Мосгордумы по безопасности, а также являлась редактором законопроектов, связанных с бюджетно-финансовой политикой, экологией и здравоохранением.

РИО

Российское историческое общество (РИО), основанное в 1866 году, также возобновило свою работу в 2012 году. В период с 1866 по 1920 годы в России действовало Русское историческое общество. Его основатели - выдающиеся историки, государственные деятели, поэты, просветители, дипломаты. С самого начала деятельность общества патронировалась царствующим домом. После революции 1917 года оно было распущено.

Учредителями РИО стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие. На сегодняшний день отделения РИО созданы уже более чем в 50 регионах страны.