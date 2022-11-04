Новые субъекты России получили 332 школьных автобуса

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в школы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поставлено примерно 75% необходимых для них автобусов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Школы Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили 332 школьных автобуса из 428 запрошенных. Об этом ТАСС в пятницу сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"), которая находится с рабочей поездкой в Донбассе.

"В школы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поставлено примерно 75% необходимых для них автобусов. Новые субъекты попросили 428 автобусов, 332 из них ими уже получено", - отметила Лантратова.

"Школы [в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях] получили необходимое количество российских гербов и флагов, флагштоков, политических и других карт мира и России, а также наглядных пособий для оформления кабинетов, в том числе портретов писателей, исследователей истории, великих химиков, физиков", - добавила она.

Кроме того, политик сообщила, что в эти учебные заведения передано почти 700 комплектов технических средств передано для обустройства компьютерных классов. По ее словам, помимо ноутбуков речь идет об интерактивных панелях и принтерах.

"Минпросвещения, Минтранспорта и другие федеральные структуры, ответственные за помощь школам, оперативно выполняют поставленные перед ними задачи. Активно подключились к процессу восстановления учебных заведений и регионы-кураторы. Они помогают с ремонтом, покупкой учебников, мебели и всего, что требуется. Представители шефствующих регионов лично посещают территории, чтобы отслеживать ход выполнения работ и понимать, какая еще нужна помощь", - заключила она.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.