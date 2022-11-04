Новым ведущим Comedy Club на ТНТ станет Андрей Бебуришвили

В пресс-службе ТНТ сообщили, что Бебуришвили заменит Гарика Харламова

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Телеканал ТНТ представит новый выпуск шоу Comedy Club, в котором появится новый ведущий передачи Андрей Бебуришвили. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ТНТ.

"В пятницу, 4 ноября, на ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club. В самом начале выпуска Павел Воля объявит, что "настала пора новых ведущих" и представит публике Андрея Бебуришвили, который заменит в этой роли Гарика Харламова", - говорится в заявлении.

Бебуришвили отметил, что любит общение с залом и регулярно занимается этим на живых выступлениях, но работа Comedy немного другое. "Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозем для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет", - заключил он.