Шарм-эш-Шейх стал первым египетским городом, где появился зеленый общественный транспорт

Глава Минтранса республики Камель аль-Вазир сообщил, что министерству "удалось превратить Шарм-эш-Шейх в первый египетский город с экологически чистым общественным транспортом всего за пять месяцев"

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Город Шарм-эш-Шейх стал первым в Египте городом, где появился и скоро будет полноценно функционировать экологически чистый общественный транспорт. Как сообщил глава Минтранса республики Камель аль-Вазир, в преддверии Всемирного саммита по климату в городе началась пробная эксплуатация новой транспортной системы.

"Министерство транспорта подготовило 120 автобусов, работающих на природном газе, <...> и 110 элетробусов, которые доставлены в Шарм-эш-Шейх", - приводит в пятницу слова аль-Вазира информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа". Министр рассказал, что для всех сотрудников транспортной системы, задействованных в проведении конференции, были предусмотрены курсы переквалификации. Сейчас, по его словам, все готово для обслуживания участников и гостей саммита. Завершена работа над заправочными станциями, автобусы интегрированы в систему Google Maps.

Аль-Вазир подчеркнул, что министерству "удалось превратить Шарм-эш-Шейх в первый египетский город с экологически чистым общественным транспортом всего за пять месяцев".

6-18 ноября Шарм-эш-Шейх принимает 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-27). В качестве председателя СОР-27 Египет при содействии региональных комитетов всемирной организации провел в этом году несколько круглых столов: 2-4 августа - в Эфиопии, 25 августа - в Таиланде, 1-2 сентября - в Чили, 20 сентября - в Швейцарии. Итоги этих консультаций, как ожидается, будут объявлены на конференции в Шарм-эш-Шейхе.