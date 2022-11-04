В Ингушетии в январе запустят курсы золотошвей для возрождения искусства

В рамках реализации грантового проекта ассоциации необходимо обучить 15 человек

МАГАС, 4 ноября. /ТАСС/. Ассоциация мастеров войлочного ковроделия Ингушетии "Истинг" на средства гранта президентского фонда культурных инициатив запустит в январе 2023 года курсы золотошвей для возрождения искусства в республике. Об этом рассказала в пятницу ТАСС руководитель ассоциации и автор проекта Танзила Дзаурова.

"У ингушей было очень много техник золотошвейного мастерства, они все сохранились на фотографиях, различных изделиях, вышивание золотом и серебром у нас практиковалось вплоть до второй половины ХХ века, но традиция эта прервалась, и мы хотим ее возродить. Наша команда получила грант фонда культурных инициатив на реализацию проекта "Сесарий цей -женский праздник", в рамках которого мы обучим женщин четырем видам рукоделия, в том числе золотошвейному мастерству, которое у нас сегодня совершенно угасло. Интенсивные курсы будут проходить во время зимних каникул, мы специально сделали так, чтобы можно было комплексно поработать над этим", - сказала Дзаурова.

По ее словам, курсы будут проводиться приглашенной золотошвеей из города Торжок Тверской области, который известен во многих странах своими мастерами в золотошвейном искусстве. Дзаурова добавила, что в рамках реализации грантового проекта ассоциации необходимо обучить 15 человек.

"Желающих уже очень много, отказывать мы никому не хотим, поэтому решили расширить группу, на данный момент мы уже получили более 20 заявок. Ручная вышивка стала востребованной, а для нас также очень важно чтобы костюмы артистов наших танцевальных ансамблей вышивались именно нашими мастерами по старинной технике с настоящим ингушским орнаментом. Сегодня ручной труд, особенно золотошвейный, у нас заказывают у мастеров Кабардино-Балкарии, женщины, прошедшие наши курсы, будут востребованы, поскольку многие ателье, свадебные салоны, дизайнерские студии хотели бы заполучить таких мастериц к себе в команду", - отметила автор проекта.

Дзаурова также добавила, что обучение пройдут и мастера-педагоги по рукоделию, чтобы после профессионально обучать золотошвейному искусству новые группы.

"Сесарий цей"

По словам собеседницы агентства, в реализацию проекта "Сесарий цей" также входит обучение валянию шерсти, филейному плетению ингушских национальных платков и вышиванию.

"В рамках проекта у нас каждую субботу проходят встречи, где выступают различные эксперты, женщины за рукоделием беседуют, обсуждают проблемы, делятся опытом - это такой небольшой праздник рукодельниц. Даже когда грантовых средств уже не будет, мы продолжим проект. <...>. Будем приглашать общественников, различных экспертов, обучать женщин финансовой грамотности, учить продвигать свои товары на электронных площадках сидя дома, например, учить как регистрироваться в качестве самозанятого", - сказала Дзаурова.

Она также добавила, что участие в вечерах рукодельниц, а также обучение для женщин предоставляются бесплатно. Единственным условием посещения "Сесарий цей" является наличие собственного рукоделия - вязания, шитья.

Ассоциация мастеров войлочного ковроделия Ингушетии "Истинг" была создана в начале 2020 года, в нее вошли мастерицы, которые прошли обучение в рамках проекта историко-географического общества "Дзурдзуки" по возрождению войлочного искусства на средства президентского гранта.