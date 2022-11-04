Концерт-прием в честь Дня народного единства прошел в Русском доме Белграда

Российский дипломат приветствовал на приеме Милорада Додика и поздравил его с победой на выборах президента Республики Сербской

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Мероприятие, приуроченное к государственному празднику России - Дню народного единства, состоялось в пятницу в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.

"Поздравляю всех с Днем народного единства. Этот праздник достаточно нов, но он очень важен по своему смыслу и значению, он имеет много совпадений - тогда, 400 лет назад, и сегодня - в событиях, которым мы являемся свидетелями", - заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко на открытии мероприятия, отметив, что единство важно и для сербского народа, а также для отношений Сербии и России, разделяющих общие ценности.

Российский дипломат приветствовал на приеме Милорада Додика и поздравил его с победой на выборах президента Республики Сербской. Боцан-Харченко также приветствовал сербского врача Даницу Груичич, занявшую пост министра здравоохранения Сербии, и знаменитого сербского режиссера Эмира Кустурицу.

Почтовая марка в честь "Анны Карениной"

В рамках мероприятия "Почта Сербии" совместно с организацией "Сербия марка" и при поддержке Русского дома в Белграде подготовили специальный выпуск почтовых марок, приуроченный к 145-летию первой публикации романа Льва Толстого "Анна Каренина". По случаю праздника, символизирующего не только единство народа России и русской диаспоры в Сербии, но и единство сербского народа, и, конечно же, единство сербов и русских, филателистический комплект почтовых марок был передан советнику президента РФ Владимиру Толстому.

"Я счастлив быть здесь сегодня вместе с вами в Белграде, в Сербии в День народного единства. Этот замечательный праздник совмещен с праздником Казанской [иконы] Божией Матери, это тоже очень важный для православных, для русских людей праздник, и в этот вечер находиться вместе с вами для меня большая честь и огромная радость", - сказал Толстой.

"Многие сидящие в этом зале знают, что мы - потомки Льва Николаевича Толстого по линии его сына Ильи Львовича - называемся "сербские Толстые", потому что большую часть жизни, почти четверть века, мой дед и его брат с семьями прожили здесь, в Сербии. И мы действительно этим дорожим, для нас это единство воплощено в нашей семейной истории, единство русского и сербского народа, единство семейной истории и истории наших стран. Почти 150 лет назад, в 1873 году, Лев Николаевич начинал писать "Анну Каренину", писал четыре с лишним года, завершил в 1877 году, поэтому мы сейчас отмечаем 145-летие первой публикации полного текста романа. Мне очень приятно, что к этой дате выпущена прекрасная марка, которая станет частью нашей совместной истории. Спасибо всем большое, с праздником!" - обратился он к присутствующим.

В Сербии находится церковь Святой Троицы, которая воздвигнута в городе Горни-Адровац на месте гибели русского добровольца полковника Николая Раевского (1839-1876), прибывшего в Сербию из Российской империи и являющегося одним из самых известных в Сербии русских добровольцев. Ряд литературоведов считает именно его прототипом Вронского из романа "Анна Каренина".

Музыкальная программа

Гостям концерта-приема была предложена культурная программа с участием ведущих артистов из Сербии и региона. Специальным гостем стала юная певица из Косова и Метохии Павлина Радованович, которая принимала участие в концерте Победы в Москве. Артистка представила публике свой первый клип на песню "Россия большая, великая", записанный при поддержке Министерства культуры РФ и Русского дома в Белграде.

12-летняя Радованович живет в городке Ораховац в Косове и Метохии. До войны и погромов в 1998-1999 и 2004 годах там проживали около 5 тыс. сербов, сегодня их численность сократилась до 300 человек. Павлина живет в гетто: здесь всего одна улица, бывшая Сербская, где детям разрешено передвигаться и играть в пределах нескольких десятков метров от своих домов. Необыкновенный талант к пению девочка проявила в пятилетнем возрасте. Сегодня она каждый день ездит в музыкальную школу в Грачанице, в 60 километрах от Ораховаца, где учится пению и игре на фортепиано.