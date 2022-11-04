В Саранске в День народного единства открыли сквер защитников Донбасса

В память воинов, павших в ходе специальной военной операции, в сквере возведут часовню иконы Божией Матери "Державная"

ТАСС, 4 ноября. Сквер защитников Донбасса открылся в День народного единства в Саранске. Об этом в пятницу сообщил в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

"В прошлом году 12 июня, в День России и День города, на встрече с жителями ЖК "Онегин" обсудили, каким они хотят видеть сквер в своем квартале. Раньше на этом месте был пустырь. Символично, что открыли Сквер защитников Донбасса тоже в праздник, День народного единства", - написал Здунова.

По данным пресс-службы главы Мордовии, новый сквер расположен на улице Б. Хмельницкого. В прошлом году жители этой части города обратились к Здунову с просьбой о создании пространства для отдыха и развлечений и показали разработанный инициативной группой проект. Благоустройство территории провели по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". В память воинов, павших в ходе специальной военной операции, в сквере возведут часовню иконы Божией Матери "Державная". На месте, где ее планируется построить, священнослужители освятили закладной камень.