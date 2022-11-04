В Кронштадте представили трофейное оружие, отбитое у украинских боевиков в ходе СВО

Выставка продолжит работу 5 и 6 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Трофейные оружие, обмундирование и военную технику, отбитые у украинских военных и националистических формирований в ходе специальной военной операции (СВО), представили на выставке в парке "Патриот" Западного военного округа в Кронштадте. Ее открытие было приурочено ко Дню народного единства, сообщается в пятницу на сайте администрации Санкт-Петербурга.

"Экспонаты выставки - трофейное оружие, отбитое у украинских боевиков во время специальной военной операции. Это образцы западного вооружения, которое используют украинские боевики, сбитые беспилотники врага, националистическая литература, найденная на брошенных позициях <...>, обмундирование", - говорится в сообщении.

Экспонаты для выставки отбирали сотрудники парка "Патриот" в ходе нескольких служебных командировок гуманитарного характера в район СВО. Военнослужащие Западного военного округа организовали доставку трофеев в доковое Кронштадтское адмиралтейство. В создании экспозиции принимали активное участие сотрудники Музея истории Кронштадта.

Выставку "Демилитаризация и денацификация в действии" открыли врио главы администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, директор парка "Патриот" Виктор Важнов и заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", сенатор Сергей Перминов.

"Выставка передвижная, это значит, увидеть экспонаты смогут не только жители Кронштадта, но и в других районах Петербурга. Особенно важно, чтобы выставку увидело наше подрастающее поколение - молодежь и школьники", - приводятся в сообщении слова Кононова.

Выставка продолжит работу 5 и 6 ноября. Отмечается, что она также станет частью большого проекта "Улица героев специальной военной операции". "В рамках проекта в Кронштадте на территории парка "Патриот" будет организована обширная выставка трофейной техники. Первый экспонат уже есть - это натовский бронетранспортер "Буцефал", демилитаризованный российскими военными на Украине", - говорится в сообщении.